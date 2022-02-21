/680808/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تواصل-جولات-تدريب-المحليات-بمقرات-نوابها

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية للمحليات، وذلك بدوائر نوابها، وفي هذا الصدد تواجد نادي مدربي التنسيقية، هذا الأسبوع بدائرة كل من النائب نادر مصطفى والنائبة هادية حسني أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

دوت الخليج

نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتضمن التدريب عدد من الموضوعات الهامة، حيث افتتح التدريب النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون" ، و "مهام المحليات وأدواتها الرقابية"، وفي اليوم الثاني قدم المهندس إبراهيم رمضان عضو التنسيقية تدريبًا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، فقدم تدريباََ عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين، وكان قد أعلنا بشكل مسبق كل من النائب نادر مصطفي والنائبة هادية حسني عن الدورة التدريبية وتم فتح باب التسجيل للراغبين ثم مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي، حيث حضر كل من النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب، وكل من النائب محمد السباعي والنائب أكمل نجاتي عضوى مجلس الشيوخ، ومن نادي مدربي التنسيقية النائب أحمد فتحي وأسامة هشام، ومن لجنة التنظيم محمد طه وحازم ضيف.