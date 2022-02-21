الجمهور يلتف حول محمد رمضان في كواليس تصوير «المشوار» بالإسكندرية

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استعرض الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان التفاف الجمهور حوله من أجل التقاط السيلفي معه، أثناء تصوير مشاهده بمسلسل المشوار في مدينة الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد التفاف الجمهور حول الفنان محمد رمضان أثناء تصوير مسلسله «المشوار».

استقبال جارف من جمهور الإسكندرية لـ محمد رمضان

ونشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر خلاله استقبال الجمهور له، وعلق عليه قائلًا: "من تصوير مسلسل المشوار بمنطقة كرموز بالإسكندرية.. ربنا يديم الحب".

وجاء في خلفية الفيديو أغنية رمضان الشهيرة باسم «أنت جدع»، والتي تقول كلماتها: "انا بيكوا فارد السيطرة انا في البلد دي عنترة انا حملة بالاصول ربك مديني القبول جمهوري في ضهري مجزرة

طب من امتي كان في حد همني مين فيكو مد ايده شدني لو بعتو احنا عادي نشتري

خليهم كلهم يبعدوا عنك وشهم قبل عليهم كلهم هتلاقي كله عليك يقول

انت جدع ايوة جدع انا جدع انا واخد الشهامة مبداي دور ع الرجولة هتلاقي

انا قادر لما اقول انا فاعل مش مفعول انا عمدة ليكم انا وفي

انا جني لما شافني قام جري قالوا عني جدع ومش بفتري راح بلطي واللي جاي جمبري

خليهم كلهم الضحكة ماليه قلبهم ارسم الضحكة في وشهم عشان الناس كلها تقول انت جدع ايوة جدع انا جدع".

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل «المشوار» بطولة كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسله «المشوار»، فى مدينة الإسكندرية ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع كامل.

محمد رمضان يتألق في «موسى»

جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل«موسى» بطولته إلى جانب سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.

تدور أحداث مسلسل «موسى» في قرية سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.