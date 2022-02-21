التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون وسموحة بالدوري المصري

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أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوه التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد سموحة تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في ظل مواصلة النتائج الجيده، بينما يسعى المقاولون العرب لتحقيق الفوز على ملعبه "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي

الهانى سليمان في حراسة المرمي وامامه رجب نبيل واحمد عبد الحكم وخالد عبد الفتاح وأحمد جمال وفي وسط الملعب محمود حليمو ومحمد كناريا ومصطفي الخواجه و عبد الكبير الوادي وفي الهجوم حسين فيصل ومروان حمدي.

تشكيل المقاولون لمواجهة سموحة

حراسة المرمى- أحمد عربي، خط الدفاع- باسم علي، محمود عزت، محمد سمير، حسن الشامي.، خط الوسط - محمد مجلي، أحمد عفيفي، عماد فتحي، لويس ادوارد، الهجوم - امادوا انياص، أحمد علي.

الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية.. علي معلول في«الجيم»

أكتفي علي معلول لاعب الأهلي بأداء جلسة تدريبات بدنية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما ادي محمد الشناوي، حارس مرمى في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت بعد ظهر اليوم الاثنين.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الوداد المغربي قبل المباراة المرتقبة

يستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام نظيرة الوداد المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

التقي الفريقين فى 3 مواجهات سابقة، حيث فاز الزمالك في مبارتين حيث كانت إحداهما في كأس السوبر الأفريقي في عام 2003 بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة في نسخة 2016، قبل أن يخسر بخماسية مقابل هدفين في مباراة الإياب.

الزمالك يسقط أمام سموحة بثنائية نظيفة بالدوري المصري

انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

سموحة يعود بقوة ويسجل ثنائية

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

🎥⚽️ صديق كالابا يسجل الهدف الاول لنادي سموحة #الزمالك_سموحة



pic.twitter.com/SjEAvQn70R — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 15, 2022

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.