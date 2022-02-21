/680803/الأهلي-يستعد-لمواجهة-مصر-المقاصة-بمران-قوي

خاض الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل بداية المران عقد موسيماني مع اللاعبين محاضرة فيديو لمدة نص ساعة أستعرض خلالها كل مفاتيح لعب مصر المقاصة وخطوط القوة والضعف بالفريق الفيومي.

ثم بدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة بتوصية من موسيماني تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال البدنية.

وبعدها حفظ موسيماني، اللاعبين خلال التدريبات بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها خلال الفترة القادمة، ولقاء المقاصى غداً.

وأختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين قسمهم موسيماني لثلاثة فرق، وشهدت منافسة قوية بين جميع اللاعبين.

قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

عبد الحفيظ يكشف سبب غياب أيمن أشرف عن التدريبات الجماعية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب غياب أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الاثنين.

وقال عبد الحفيظ إن أيمن أشرف اشتكى من آلام في الركبة، ويؤدي برنامج تدريبي منفرد، وذلك وفقاً لما حدده الجهاز الطبي.

فيما حصل محمد عبد المنعم على راحة من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت بعد ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول بالدوري

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we