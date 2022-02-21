/680802/وزيرة-البيئة-للنواب-الملف-البيئي-بمصر-وضع-تحت-قيادة-سياسية-واعية-ومدركة-لأهميته

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الملف البيئي بمصر وضع تحت قيادة سياسية واعية ومدركة لأهميته، مشيرة لإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر عضو مؤثر وفعال فى التعاون الدولي البيئي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله اليوم الأثنين لمناقشة ملف "تغير المناخ " وآثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ ( 27 Cop)، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

وزيرة البيئة: الملف البيئي بمصر وضع تحت قيادة سياسية واعية ومدركة لأهميته

وقالت فؤاد، إن نقل رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لرئيس الوزراء أعطي رسالة قوية للعالم بأهمية ملف التغيرات المناخية من خلال وضعه على رأس الأجندة الوطنية والحكومية، والدور الذى ستلعبه مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والتى تعد أكبر اتفاقية متعددة الأطراف على مستوى الأمم المتحدة فى الوقت الحالي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت عدد من الإجراءات لمجابهة تغير المناخ حيث صاغت استراتيجية وطنية لتغير المناخ ثم استخراج الإطار العام لها، كما أطلقنا الملخص التنفيذي لها فى جلاسكو وبها برامج لكل وزارة من الوزارات حتى عام 2050، بالإضافة إلى العمل على بدء عمل خطة وطنية للتكيف، والانتهاء من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ للتنبؤ بمستوى آثار تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي استعداد الدولة لمجابهة تغيير المناخ منها تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، وإبراز الدور الريادي لمصر علي المستوي الإقليمي والدولي، فضلا عن إبرام شراكات توفير فرص تمويل من المنظمات الدولية، ورفع الوعي والمشاركة الاجتماعية، وأهمية حشد الزخم الإعلامي للمؤتمر وتضافر كافة المؤسسات الوطنية وتعزيز دور الشباب.