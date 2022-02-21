دعمًا للمسرح المصري.. المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع محمد صبحي

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تعاون الفنان محمد صبحي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة حسن عبد الله، في توقيع بروتوكول تعاون جديد لاكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدريبهم للأعمال المسرحية.

دوت الخليجيرصد تفاصيل تعاون محمد صبحي مع الشركة المتحدة

ويتعاون محمد صبحي مع المتحدة للخدمات الإعلامية بالمشاركة في مجموعة من الأعمال المسرحية من إنتاج الشركة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشركة المسرح المسرحي.

المتحدة وأشرف عبد الباقي

وسبق وأن تعاونت المتحدة للخدمات الإعلامية مع الفنان أشرف عبد الباقي في إنتاج مسرحية «كنز الدنيا»، والتي عرضت بإحدى فنادق القاهرة، وهي من بطولة مواهب ذوي الهمم، إلى جانب عدد من الشباب منهم إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر، وهي من إخراج أشرف عبد الباقي، وشهد العرض الخاص المسرحية حضور عدد كبير من النجوم الكبار ووزيرة الثقافة، وحصلت المسرحية على تغطية إعلامية شاملة.

وتدور مسرحية كنز الدنيا في إطار كوميدي إجتماعي، تحكي عن أسرة تكتش أن طفلها من متلازمة داون، وهنا تبدأ سرد القصة وعرض معانات ذوي الهمم في التعامل مع الناس ونظرة المجتمع لهم، وبينما يخرج العرض العديد من المواهب مثل الرسم والموسيقى وغيرها لأصحاب الهمم للنور.

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق»

من ناحية اخرى، يستعد الفنان محمد صبحي بعد غياب دام طويلًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود.

وبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر» التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل في عودة جديدة منه للوقوف على المسرح من جديد كفنان ومخرج.

ويشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات، إذ يكثف محمد صبحي ساعات العمل ترقبًا لعرضها.