وزيرة البيئة من البرلمان: فضلات المواشى والبهايم تزيد من أزمات التغير المناخى..فيديو

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية من القضايا التي لم نكن نلمسها في السنوات الماضية، مقارنة بالدول الأخرى.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ظاهرة التغيرات المناخية بسبب زيادة البشر وما ينتج عنه من انبعاثات تؤثر على الغلاف الجوي، وما يترتب عليه من ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد.

وزيرة البيئة: التغيرات المناخية من القضايا التي لم نكن نلمسها في السنوات الماضية

وقالت فؤاد: على مدار السنوات الماضية العلماء توصلوا إلى أن نسبة ذوبان الجليد ارتفع من ٤% قبل ٣٠ سنة إلى ١٠% في ٢٠١٩.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن ٥% نسبة الانبعاثات في الدول العربية و٤% نسبة الانبعاثات إفريقيا، وهي نسب قليلة مقارنة بباقي دول العالم.

وأكدت فؤاد، أن نسبة الانبعاثات في مصر وفقا لآخر تقرير تم نشره أقل من ١%، وتحديدا 0.6% فقط بواقع ٣٢٥ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مضيفة: فضلات المواشى والبهايم تزيد من أزمات التغير المناخى.

وبشأن أضرار التغيرات، أشارت وزيرة البيئة، إلى تدهور في الصحة العامة وانتشار الفيروسات والأمراض، فضلا عن تأثر السياحة والزراعة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، رسالة طمأنة للقطاع السياحي المصري، قائلة: البحر الأحمر هو آخر قطاع مكان سيتأثر بالتغيرات المناخية، وبالتالي لن تتأثر الشعاب المرجانية الموجودة به، متابعة: مصر ستكون مستقبلا الملاذ الوحيد للسياحة حول العالم.

وكانت قد عقدت لجنة برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا اليوم ، لمناقشة موضوع " تغير المناخ " وأثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop 27)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.