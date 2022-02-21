/680794/الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يستقبل-السيد-نيكولا-ساركوزي-رئيس-الجمهورية-الفرنسية-الأسبق

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفاً في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيداً سيادته بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة، ومعرباً عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السيد نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق

من جانبه؛ عبر الرئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة في مصر، مشيراً إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ومبدياً إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة السيد الرئيس، والتي تعتبر امتداداً لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.