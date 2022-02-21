«المتحدة» توقع بروتوكول تعاون مع محمد صبحي لإنتاج مجموعة مسرحيات (صور)

وقع حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع النجم الكبير محمد صبحي لإنتاج مجموعة من المسرحيات. كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ويأتي هذا في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري والذي أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوي الهمم "كنز الدنيا".

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