عاجل- جون كيرى: يمكن لمصر مساعدتنا فى اتخاذ خطوات حاسمة بشأن تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - أعرب جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، عن سعادته البالغة بإلقاء كلمته من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لافتًا إلى أن العالم يركز حاليًا على متابعة تهديدات تغيير المناخ.





وأضاف "كيرى"، خلال مؤتمره الصحفى، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه بالنيابة عن الرئيس الأمريكى جو بايدن يقدم خالص الأمانى وتحيات السلام.

وتابع : "أنا هنا فى مصر قبل 8 أشهر من بدء مؤتمر المناخ لمواجهة التحديات وفعل كل ما فى وسعنا لإحداث فارق وذلك لأن العلماء انضموا فى جمع الأدلة لحماية الكوكب وعلينا نتصرف قبل أن تحدث الكوارث. وواصل : "مصر "أم الدنيا" فهنا أقدم حضارات العالم، ويجب علينا جميعًا أن نفعل كل ما فى وسعنا لإحياء التزامات مؤتمر جلاسكو، ويمكن لمصر أن تساعدنا فى اتخاذ هذه الخطوات الحاسمة المقبلة خلال استضافتها للمؤتمر القادم".

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