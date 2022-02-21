/680788/موسيماني-يرد-على-هجوم-جماهير-صن-داونز-القرد-ليس-على-ظهري

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حول مباراة فريقه أمام صن داونز بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتطرق موسيماني للحديث عن الهجوم الكبير الذي تعرض له من جانب جماهير صن داونز وقال بشكل ساخر في تصريحان صحفية، " القرد ليس على ظهري"، يقصد أي أن المسأله ليست بيده.

وأكمل: " الجماهير التي تهاجمني لا أستطيع أن أتحكم بهم، فهم ليس جمهور صن داونز الحقيقي، الذي قضيت معهم 8 سنوات من تحقيق إنجازات وبطولات فهم يقدروني وأنا أقدرهم".

وزاد: " جماهير صن داونز الحقيقي يعرفون بعضهم جميعاً، فالجمهور هناك ليس كثيراً مثل جماهير النادي الأهلي الذي يؤازرة 70 مليون مشجع هنا في القاهرة.

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاصة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام

في خط الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود.

في خط الهجوم: ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول بالدوري

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we