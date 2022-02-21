/680785/إعلام-تناقش-طلب-النائب-أحمد-العرجاوي-بشأن-إنشاء-قصر-ثقافة-أبو-حمص

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب يوسف الحسيني، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة أبو حمص– محافظة البحيرة بالرغم من صدور قرار تخصيص للأرض منذ أكثر من عشر سنوات.

دوت الخليج

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء نبيه، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة مدينة الكردي محافظة الدقهلية رغم التبرع بقطعة الأرض اللازمة لذلك.

رفع الجلسة العامة للنواب للغد بعد الموافقة فى المجموع علي تعديلات الإيجار القديم لغير السكني

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة للبرلمان وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكنى، على أن يعود غدا الثلاثاءلاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

و من المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.