ما حقيقة ارتباط جنى مقداد وتفاصيل ظهورها بالحجاب؟

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أثيرت حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، حول المطرب جنى مقداد، أحد مطربي قناة «طيور الجنة» للأطفال، وشقيقة يوسف مقداد والوليد مقداد.

دوت الخليج يرصد حقيقة ارتباط جنى مقداد وتفاصيل صورها بالحجاب

وتسائل عدد كبير من جمهور ومتابعي طيور الجنة حول حقيقة ارتباط جنى مقداد وتفاصيل ظهورها بالحاجاب، وهذا ما سيرصد لكم دوت الخليج خلال التقرير التالي.

حقيقة ارتباط جنى مقداد

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة جنى مقداد بفستان سهرة، معلقين عليها «خطوبة جنى مقداد»، الأمر الذي جعلها في مرمى الإنتقادات بسبب صغر سنها، لكنها لم تلقي بألا لكل هذه الانتقادات ولم توضح جنى مقداد حقيقة ارتباطها، وعلم دوت الخليج أن الصورة إتخذتها جني مقداد في حفل زفاف شقيقها الوليد.

جنى مقداد ترتدي الحجاب

وعادت جنى مقداد لتثير الجدل مرة أخرى بعدما نشرت صورة لها بالحجاب، واوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بأنها ارتدته، فكتبت: «الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء».

والدي جنى مقداد يهنياها بارتداء الحجاب

ومن جانبه، نشر والدي جنى مقداد هما أيضا صور جنى مقداد بالحجاب، وبدأوا في مباركتها على اتخاذ هذه الخطوة، كما أنهالت على جنى التعليقات بالمباركات والاشادة، فجني مقداد لا تزال في نظرهم طفلة طيور الجنة الذين كبروا معها.

من هي الطفلة جنى مقداد

جنى مقداد هي طفلة طيور الجنة تبلغ من العمر 13 عام، فهي من مواليد 2008 في دولة الأردن، لأب أردني من أصول فلسطيني ومن أم أردنية، وتعد من أفضل المنشدات داخل قناة طيور الجنة.

برزت جنى مقداد عبر القناة من خلال تقدم العديد من البرامج والأغاني، التي سمعها الكبار والصغار وذاع صيتها في مصر والوطن العربي بأكمله.

الجدير بالذكر أن شقيق جنى مقداد والذي يدعى بالوليد مقداد، كان قد تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل أيضا في الأيام الماضية، بسبب صدمة جمهوره بزواجه، وبدأ رواد السوشيال ميديا يتناولون هذه الأنباء متعجبين من الأمر، ثم بعدها لاحقته شائعة انفصاله عن زوجته التي تدعى نور غسان.