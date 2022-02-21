/680777/بسبب-خلافات-مالية-شخص-يحاول-التخلص-من-صاحب-شركة-أدوية-بالغربية

حرر مالك شركة للأدوات الصحية محضرا بقسم مركز المحلة الكبرى، يتهم فيه أحد الأشخاص باستدراجه تحت تهديد السلاح بهدف الأعتداء عليه بالضرب المبرح بسبب خلافات مادية بينهم بقرية الأنشا التابعة لصفط تراب وكان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغا مقدمه المواطن " على رضوان " مقيم بعزبة حمد ومالك شركة أدوات صحية يتهم فيه شخص يدعى " ش . ص . ج " وهو أحد العملاء أفاد البلاغ قيام الجانى بالسطو على المجنى عليه والاعتداء عليه مستخدماً سلاح أبيض، محدثاً به كدمات بالعين وجرح قطعى بالرأس.

وأكد المجنى عليه فى البلاغ، أن السبب وراء الواقعة أن الجانى قام بسحب بضاعة تقدر بمبلغ ٢٥ ألف جنيه وعند مطالبته برد الدين رفض الثانى واستمر فى المماطلة، لافتاً إلى ان الجانى قام باستدراجه إلى منطقة زراعية بغرض دفع المستحقات الخاصة بالمجنى عليه، غير أنه تفاجئ بقيام الجانى بالتعجى عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض، وقامت قوات الأمن بنقل المجنى عليه لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وأعداد تقرير طبى بحالته الصحية. وكثفت قوات الأمن ورجال البحث الجنائى بالمحلة جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها، وتحرر محضر رقم ٨٥٩ جنايات مركز المحلة لعرضه على النيابة المختصة واستكمال التحقيقات.

حادثة الغربية

وفى سياق متصل، تستمر جهود قوات الأنقاذ النهرى لليوم الثانى على التوالى محاولة أنتشال الجثة الخامسة الغارقة نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة كفر ششتا التابعة لمركز زفتى . كما نحجت فرق الأنقاذ فى أنتشال ٤ جثث أخرين ونقل ٣ مصابين من ركاب سيارة الميكروباص التى أنقلبت فى ترعة كفر ششتا أمام قرية شرشابة طريق زفتى - المحلة.

كان قد شهد طريق زفتى - المحلة الكبرى أمام قرية شرشابة حادث أنقلاب سيارة ميكروباص فى أحدى الترع اسفر عن مصرع ٥ أشخاص وأصابة ٣ أخرين، وقد تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز زفتى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأنقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع واصابة عدد من الركاب جميعهم مقيمين بالمحلة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز زفتى الى محل البلاغ، وتبين من خلال شهود العيان ان السائق ويدعى علاء شعبان اختلت فى يده عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة أدت الى أنقلاب السيارة فى ترعة كفر ششتا وأسفر عن مصرع ٥ وأصابة ٣ أخرين. وتم انتشال سيارة الميكروباص ونقل الجثث الى مستشفى زفتى العام لاستخراج تصريح بدفنها، ونقل المصابين الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم.