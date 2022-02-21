/680768/مساعد-وزير-الخارجية-الاسبق-توجد-زيادة-في-التبادل-التجارى-بين-مصر-والاردن

اكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الاسبق، ان العلاقات المصرية الاردنية تشهد تطور يوم بعد يوم ، مضيفا أن كلا من مصر والاردن والعراق قاموا بتأسيس ألية تعاون ثلاثى منذ عامين.

تحيا مصر وقال حسين هريدي خلال مادخلة هاتفية عبر برنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، أن هذه العلاقات احد محاور الامن القومى العربي فى وقت نحن فى مزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهه التحديات فى المنطقة. مساعد وزير الخارجية الاسبق: توجد زيادة في التبادل التجارى بين مصر والاردن ونوه مساعد وزير الخارجية الاسبق إلى التعاون بين مصر والاردن فى مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات الامنية، مشيرا إلى ان هذا التعاون حائط صد امام العمليات الارهابية وينعكس بالايجاب على الجهد العربي لمكافحة الارهاب.

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