"البحوث الإسلامية" يطلق وعاظ وواعظات الأزهر بقافلتين دعويتين إلى الواحات البحرية ووادي النطرون

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلتين دعويتين إلى الواحات البحرية ووادي النطرون؛ ضمن خطة المجمع للتواجد في المناطق النائية والمهمة لحماية المواطنين من الفكر المتطرف، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن تلك القوافل تأتي لتأكيد قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة خاصة في هذه المناطق الحدودية والبعيدة، والتي تعد أحد أهم الأماكن التي يركز عليها المجمع من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس.

أضاف عياد أن برنامج عمل القوافل يركز على الشباب، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.