حزمة إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية بشمال سيناء.. تعرف عليها (صور)

قال العميد أسامة الغندور ، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أنه تم تشكيل لجان للمرور علي الأراضي الزراعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ومنع التعديات عليها، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد "الغندور، " ، خلال اجتماع عقد اليوم ، الاثنين ، لمناقشة موقف التعديات علي الارضي الزراعية وموقف المتغيرات المكانية ، علي تشكيل لجنة علي مستوي المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مدير عام مديرية الزراعه، مدير عام حماية الأراضي، ممثل عن مديرية أمن شمال سيناء،.

ولفت السكرتير العام إلى عقد لجنة اخري على مستوي مجالس المدن، برئاسة رئيس المدينة، وعضوية ممثل عن الادارة الزراعية وممثل عن قسم حماية الأراضي، ومن ينوب عن مأمور قسم الشرطة.

أضاف الغندور، ان مهمة اللجان المرور علي الأراضي الزراعية كلا في قطاعه، ومنع التعدي عليها من المهد، والتصدي لأي تعديات عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي علي الأراضي الزراعية.

ووجه سكرتير عام المحافظة إدارة المتغيرات المكانية بالمشاركة مع اللجان المشكلة في منع التعدي علي الارض الزراعية، ومتابعة التغيرات الجديدة.

وأشار" الغندور" الي قيام اللجان بموافاة المحافظة ببيان أسبوعي عن التعديات علي الأراضي الزراعية والإجراءات التي تم اتخاذها من الجهة الإدارية، تمهيدا لإرسالها الي وزارة التنمية المحلية.

وأكد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، ان معظم الأراضي الزراعية بنطاق مركز بئر العبد، في المنطقة المحصورة ما بين الطريق الرئيسي وترعة السلام جنوب المدينة، بجانب وجود رقعة زراعية بمراكز العريش والشيخ زويد ووسط سيناء.

حضر الاجتماع، ممثل عن مديرية أمن شمال سيناء، والمهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس حسن رضوان، رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن،