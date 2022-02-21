وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد...

شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة للدفعة 118 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة والتى تضم عدد من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة ، وذلك بحضور الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين .

فى بداية الإحتفال تم إستعراض إجراءات التأمين الإدارى والطبى والإجراءات الإحترازية التى نفذتها الكلية الحربية لمجابهة فيروس كورونا ، والمراحل التى يمر بها الطالب خلال أعمال التنسيق والإختبارات وحتى القبول ، وهيئات الزى المختلفة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة .

وقدمت مجموعات من الطلبة المستجدين عرضاً رياضياً تضمن تمرينات رياضية أساسية ومبتكرة وتمرينات اللياقة البدنية ورياضات الدفاع عن النفس وقيادة الدراجات ، أعقبه قيام الطلبة بتشكيل رقم الدفعة 118 حربية بأجسادهم ، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضاً للفروسية .

وإستعرض الطلبة مدى ما إكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكرى من مهارات أساسية بإستخدام السلاح تضمن إشارات الميدان والقتال المتلاحم والإشتباك والدفاع عن النفس ، كما قدموا عرضاً للمهارات الفردية فى فك وتركيب الأسلحة فى أحوال الرؤية العادية والضعيفة والمنعدمة عكس المستوى المتميز للطلبة .

وقدمت مجموعات من الطلبة عرضأ بإستخدام الموانع للمهارة فى الميدان والرماية من أوضاع مختلفة والتعامل مع مجموعات العدو ، تلا ذلك عرضاً لمهارات التعليم الأولى بإستخدام السلاح وعرضاً للموسيقات العسكرية .

وتقديراً لأبطال القوات المسلحة وقادتها المخلصين تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان (قادة فى وجدان الأمة) من إعداد إدارة الشئون المعنوية يتضمن السيرة الذاتية للقادة العظام الذين أطُلق أسمائهم على الدفعات الجديدة .

وأختتم الإحتفال بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكليات المختلفة والمعهد الفنى للقوات المسلحة يتقدمهم حملة الأعلام وفى ختام طابور العرض العسكرى عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ، وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة إنتهاء فترة الإعداد العسكرى .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتفوقين من أوائل الطلبة المستجدين تقديراً لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكرى .

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها على الجهد المبذول لتحويل شخصية الطلبة المستجدين من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم البناء اللامحدود للنهوض والتقدم بالعملية التعليمية وجميع النواحى الفنية والإدارية داخل الكليات والمعاهد العسكرية .

وفى نهاية الإحتفال ألقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد ، كما هنأهم بنيل شرف الإنضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية ، وأوصى الطلبة بالحفاظ على لياقتهم البدنية وإستعدادهم القتالى والإستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التى وفرتها القوات المسلحة لكافة المؤسسات التعليمية بهدف بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم .