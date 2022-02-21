قرار جمهورى بتعديل الحد الإدارى الفاصل بين محافظتى بورسعيد وشمال سيناء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 72 لسنة2022، بتعديل الحد الإدارى الفاصل بين محافظتي بورسعيد وشمال سيناء ليكون وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين. جاء القرار وفقًا للدستور والقوانين المنظمة، وبناء علي موافقة مجلس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

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