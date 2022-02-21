جدة - نرمين السيد - شارك السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، فى افتتاح مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات الذى تنظمه جامعة الجلالة، وبمشاركة العديد من الشخصيات الأجنبية رفيعة المستوى، والعديد من رؤساء الموانئ العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر.





وأكد عيسى أهمية توفير خطوط نقل بحرى آمنة ومنظمة ومكثفة فى حوض البحر الأحمر كركيزة لتعزيز التبادل التجارى والاقتصادى إقليميا وعربيا فى ظل ارتباط الملاحة فى البحر الأحمر بأهم شريان ملاحى دولى وهو قناة السويس، منوها بمشكلة السفينة الجانحة فى قناة السويس التى أعادت التأكيد على أهمية هذا المرر الملاحى دوليا، ونجاح مصر بامتياز فى عبور هذه الأزمة. كما شدد على الأهمية التى توليها الحكومة المصرية لتأمين وتعزيز تدفق الملاحة فى البحر الأحمر كعامل رئيسى للتنفيذ الناجح لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا ودول الجوار العربى، وتعظيم الاستفادة من المزايا التى تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية فى إفريقيا. وسلط مساعد وزير الخارجية كذلك الضوء على إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، باعتباره مقاربة شاملة لتعزيز أمن البحر الأحمر عبر توثيق التعاون الأمنى بين أعضائه، إلى جانب تعزيز التعاون التجارى والبحرى وتأمين تداول البضائع والخدمات على طول سواحل البحر الأحمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير الخارجية: تعزيز الملاحة فى البحر الأحمر ينمى صادرات مصر لإفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.