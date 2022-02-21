«رجل المسؤوليات الكبرى»..حضور طاغي للنائب عماد سعد خلال نقاشات «الإيجار غير السكني»

/680774/رجل-المسؤوليات-الكبرىحضور-طاغي-للنائب-عماد-سعد-خلال-نقاشات-الإيجار-غير-السكني

تصدر النائب عماد سعد حمودة المشهد البرلماني اليوم، والذي سيطر عليه زخما برلمانيا قويا خلال نقاشات قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، حيث قاد جهود اللجنة لإعداد تقرير شامل وموسع، حصد إشادات متتالية من أعضاء النواب اليوم، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.

رئيس إسكان النواب يواصل بذل الجهود المكثفة من أجل الاشتباك مع القوانين التي تمس حياة المصريين

إشادة المنصة

عقب ورود سيل من الإشادات والتقييمات الإيجابية لجهود النائب عماد سعد حمودة، جاءت إشادة رئيس مجلس النواب لتتوج جهود لجنة الإسكان ورئيسها عقب نقاشات ثرية وجادة تخللت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، حيث قائل رئيس إسكان النواب إن مشروع القانون يقيم توازناً ضرورياً بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وأمضى ليوضح أن نصوص القانون جاءت بين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا، والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.

الشرح الوافي

استند النائب عماد سعد حمودة على رصيد خبراته البرلمانية المهول، من أجل الإعداد الجيد والشرح الوافي لنصوص القانون اليوم، حيث قال رئيس لجنة الاسكان خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتو رحنفى جبالى، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

وأمضى ليقدم تطمينات متعلقة بأن القيمة الإيجارية ستزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

جهود موسعة

حالة تكثيف النشاط التي يقودها النائب عماد سعد حمودة في لجنة الإسكان بمجلس النواب، ليست وليدة اليوم، وإنما منذ بداية أعمال المجلس الحالي، ويمارس حمودة ولجنته أدوارا وطنية شديدة الأهمية، متمثلة في طرح ومناقشة أكثر القوانين اشتباكا مع الواقع المصري، دون تخوف من تعقيدات أو حساسية خاصة بالقوانين.

كما بذل النائب جهودا موسعة في الصولات والجولات الميدانية المختلفة، وذلك بهدف الإطمئنان على سير العمل بالعديد من المواقع الخاصة بالمشروعات التنموية العملاقة في الدولة المصرية، كما أشاد النائب مؤخرا وثمن وأظهر تقديرا بالغا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي التنموية في طول البلاد وعرضها، والتي تمهد لعصر الجمهورية الجديدة.