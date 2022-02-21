/680769/ننشر-أسماء-ضحايا-الحادث-المروع-بطريق-إسنا-الصحراوي--صور
لقي 5 من أبناء محافظة قنا، مصرعهم، في حادث على طريق الصحراوي باسنا، صباح اليوم الاثنين، إثر تصام سيارة تريلا بسيارة ملاكي.
دوت الخليج
حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد حادث على طريق الصحراوي باسنا، صباح اليوم الاثنين، إثر تصام سيارة تريلا بسيارة ملاكي.
أسماء الضحايا
وتبين من المعاينة مصرع كل من عبد الرحيم صديق محمود علي يبلع من العمر 23 عامًا، قنا الترامسة، وياسر عرفات عوض بسطاوي، 23 عامًا، قنا الترامسة، وعبد الرحيم محمد علي محمود، 13 عامًا، قنا الترامسة، ووليد صلاح صبري جعلوني 10 أعوام، قنا، ووليد علي صديق، طالب من دندرة قنا، فيما أصيب وائل ماهر كامل السيد، سائق سيارة التريلا، بكدمات وتم نقله لتلقي العلاج.
تم تحرير المحضر اللازم، ووضع الجثث في مشرحة مستشفى إسنا، وأخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات وفي سياق أخر أصيب طفل، صباح اليوم الاثنين، بكسور وكدمات، إثر حادثة سقوط موتوسيكل يقوده والد الطفل، في غرفة صرف صحي مكشوفة، بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.
إخطارًا من مستشفى قوص المركزي
تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قوص المركزي، باستقباله عمر أحمد جاد الرب، يبلغ من العمر 5 أعوام، إثر حادثة سقوط موتوسيكل يقوده والده بغرفة صرف صحي مكشوفة، في قرية حجازة قبلي بمركز قوص، وجرى عمل الإسعافات الأولية وحجز الطفل بقسم العظام في المستشفى لحين تحسن حالته الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر أسماء ضحايا الحادث المروع بطريق إسنا الصحراوي | صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.