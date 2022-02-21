/680763/المؤبد-لسائق-سحل-خفير- بسيارته-حتى-الموت-في-الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد علي سائق بعد ‏توجيه اتهامات له بالقتل العمد لخفير نظامي بمركز شرطة ميت غمر بعد أن سحله حوالي 3 كيلو متر في ‏محاولة للهروب من تنفيذ أمر بضبطه وإحضاره في قضية تبديد، وبعد أنم جري وضع الأصفاد الحديدية ‏بيد كلا منهما فركب المتهم سيارة وانطلق بها بسرعة فائقة غير عابئ بتواجد المجني عليه خارجها فقام ‏بسحله مما تسبب في وفاته.‏

دوت الخليج

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، ، وأمانة سر ‏أحمد كمال‎، وذلك في القضية رقم 27094 لسنة 2020 جنايات مركز ‏ميت غمر، و المقيدة برقم 1591 ‏لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.‏

المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم محمد عبد ‏الخالق أحمد الأدغم، محبوس، 46 عامًا، سائق – مقيم بقرية كوم النور – مركز ميت غمر لأنه في يوم ‏‏29/8/2020 بدائرة مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية قتل عمدا المجني عليه البحيري محمد محمد عبد ‏الحميد البحيري، خفير نظامي مركز شرطة ميت غمر، حال قيامه بضبطه على ذمة القضية الرقيمة ‏‏21952 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر، ووضعه الأصفاد الحديدية بيد كلا منهما فقام بالدلوف إلى ‏السيارة الرقيمة “د ب س1244″،وانطلق بها بسرعة فائقة غير عابثا بتواجد المجني عليه خارجها فقام ‏بسحله المسافة تقارب الثلاث كيلومترات محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي ‏أودت بحياته قاصد من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.‏

‏ واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها وهي أنه في ذات ذرفي الزمان والمكان قاوم بالقوة والعنف ‏المجنى عليه حال كونه موظف عمومية “خفير نظامي بمركز شرطة ميت غمر”،وكان ذلك أثناء وبسبب ‏تأدية وظيفته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه على ذمة القضية ‏ولم يبلغ بذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات‎ . ‎

تحقيقات النيابة العامة

وشهد عصام صلاح، أمين شرطة ، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه حال تمكنه والمجني عليه من ضبط ‏المتهم المطلوب التنفيذ عليه في القضية الرقيمة 21952 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر ووضع ‏الأصفاد الحديدية بيده صحبة المجني عليه قام بالدلوف إلى داخل سيارته وانطلق بها مسرعة غير عابئ ‏يتواجد المجني عليه خارجها فقام بسحله لمسافة تقارب الثلاثة كيلومترات محدثة به الإصابات الموصوفة ‏بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واردف بان قصد المتهم من ارتكابه الواقعة هو إزهاق روح ‏المجني عليه للحيلولة دون ضبطه.

‏ شاهد المتهم قائد ‏مركبته الآلية بسرعة فائقة

وأكد محمود محمد ،صاحب محجر رمل وزلط، بأنه حال قيادته مركبته الآلية «لودر» شاهد المتهم قائد ‏مركبته الآلية بسرعة فائقة وجسد المجني عليه متدلي خارجها ومتشابكا مع يد المتهم بالأصفاد الحديدية ‏فقام باستيقافه في الحال فشاهد المجني عليه وبه العديد من الإصابات المتفرقة