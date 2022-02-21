«الانسانية لا تُشترى».. لطيفة تُلبي طلب طفلة من ذوي الهمم «فيديو»

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شاركت المطربة التونسية لطيفة الجمهور بفيديو طريف، يحمل في ثناياه جميع معاني الإنسانية التي تحملها الفنانة، تظهر به مع طفلة لذوي الهمم أثناء زيارتها لجمعية الاطفال ذوي الاعاقة.

دوت الخليج يرصد إنسانية لطيفة مع طفلة من ذوي الهمم أثناء زيارتهت لجمعية الطفل ذوي الاعاقة

وظهرت لطيفة في الفيديو التي شاركته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تطلب منها طفل من أصحاب الهمم أن تغني لها، في لهفة شديدة من الطفلة وانبهار كبير للفنانة بدأ الثنائى يتغنيان سويا، وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة.

لطيفة عن ذوي الهمم: أجيال المستقبل

وعلقت لطيفة على الفيديو، قائلة: «من أحلى الأيام اللي أنا قضيتها في الرياض زيارتي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة وهم جيل المستقبل والله يحميهم وإحنا منهم وليهم، وبدرية من الناس اللي علموا في حياتي».

وتابعت: «يا رب أشوفك قريب تاني يا بدرية وعلى فكرة بدرية من ضمن الأطفال اللي اتأهلوا في هذه الجمعية، وبعد ما كبرت أصرت أنها تكمل حياتها في الجمعية تساعد الأطفال، وهي فعلًا مثال للأخوات اللي أنا بعتز وبفتخر بيهم».

لطيفة تطرح أغنية حلم

هذا وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أغنيتها الجديدة «الحلم»، وهي من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع يحيى الموجي، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاث أيام بإشراف خالد أبو منذر.

واستخدم صناع أغنية «حلم» أفضل التقنيات الحديثة لخروج الفيديو كليب بأفضل شكل.

كلمات اغنيه لطيفة الجديدة

اقبل الليل فحياة المساء شاحب الأضواء مسدول الضياء واستوى شبح على عرش الفضاء يعلن الدنيا.. بأن الليل جاء ومضى يوم وولى واتفضى عمر من الزمن وهفا قلبي وحنا ودعا روحي إلى الشجن على الأفق البعيد طائرًا ينساب من دنيا الخلود.

لطيفة تتحدث عن صعوبة مشاركتها في أغنيتها الجديدة

وقالت لطيفة متحدثة عن مشاركتها في أغنية «حلم»: «أحب التحدي وتقديم الأغاني الصعبة، مثل أغنية حلم، والتى كتبها الشاعر الراحل حسين السيد، وأهداها إلى حبيبته متمنيًا لقائها مرة أخرى بعد رحيلها، مؤكدة أنه كان من أحد أحلامها غناء أغنية للراحل حسين السيد وها هو تحقق».

وتابعت مؤكدة على أن الأعمال الصعبة باللغة العربية الفصحى تنُقذ الفن من انحداره، وتلبي رغبة الجمهور الراقي الموجود حاليا، مُعربة عن سعادتها بالتعاون مع الموسيقار طلال، لأنه دائم البحث عن الأعمال المختلفة والجديدة.