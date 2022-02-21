تعرف على قيمة ثروة وائل كفوري ومصادرها

تقوم بعض المواقع على شبت الإنترنت بعمل إحصائيات لمعرفة حجم الثروات المادية للنجوم، ومن أين يأتون بها، وبعد إحصائيات كثيرة، لقب الفنان وائل كفوري أنه أغنى الفمطربين في لبنان، رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بلده.

دوت الخليج يرصد حجم ثروة وائل كفوري ومصادرها

ثروة وائل كفوري ومصادرها

تبلغ حجم ثروة المطرب اللبناني وائل كفوري، حوالي 16 مليون دولار، مما جعله في صدارة قائمة أغنى المطربين في لبنان، رغم أنه لا يظهر في الإعلانات، ومُقل في لقاءاته التليفزوينة، خاصة المدفوعة الثمن، وهذه الثروة تشكلت فقط من عائد الحفلات التي يقدمها لجمهوره حول العالم، والألبومات والأغاني الذي يصدرها من آنٍ لأخر، مما يجعلنا ندرك مكانة المطرب وائل كفوري في الوطن العربي والعالم أجمع، وكم يتشوق الجمهور لأغنياته وحفلاته.

وائل كفوري في موسم الرياض

قدم المطرب اللبناني وائل كفوري، حفل غنائي ضمن فاعاليات موسم الرياض لعام 2022، وذلك في يوم 3 فبراير الجاري، وقدم باقة متنوعة من أغنياته التي يحبها جمهوره ومتابعيه، خاصة في المملكة العربية السعودية، وكانت من بينهم أغنية "بنت قوية"، وهي آخر أعمال وائل خلال الشهور الماضية.، وشاركت كفوري في الحفل الفنانة رحمة رياض العراقية.

أغنية وائل كفوري "بنت قوية"

من المعروف عن وائل كفوري أنه مقل في أغنياته التي يقدمها للجمهور، حيث أنه لا ينتج سوى أغنية واحدة كل فترة، ومنذ 7 أشهر، نشر كفوري آخر أغنياته وهي "بنت قوية، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات المعروف يوتيوب، وحصلت الأغنية على أكثر من 112 مليون مشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، والتوزيع الموسيقي لعمر صباغ.

كلمات أغنية بنت قوية

إذا انتي تركتيني.. وبطلتي تحبيني

والله لخلي عيني .. ما تعود تشوف

وإذا إنتي فليتي.. يعني نخرب بيتي

شو بعمل بحالي .. مش معروف

إنتي خلقتي لقلبي.. اللي مطرحك جواته

بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياته

يا ويلي من حبّ .. سكّر على مربّى

إحساسي و أنا جنبا .. مش مقبول

هالبنت القوية.. شو غيرت فيي

لهفتها و خوفا عليي .. مش معقول