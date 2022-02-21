الحكومة: فحوصات كورونا لأعضاء وفد مصر باللجنة العليا المشتركة مع الأردن «سلبية»

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأخيه الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردني عن إصابة الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا، عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع عدم ظهور أية أعراض للإصابة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنه عقب إعلان إيجابية فحص الدكتور بشر الخصاونة، جرى إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا اليوم، وثبتت سلبية فحوصهم.
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