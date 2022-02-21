/680752/رئيس-الشيوخ-العلاقات-المصرية-البحرينية-نموذجية-وازدهارها-يعكس-عمقا-استراتيجيا

أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه كافة القضايا، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الوثيق والمتميز مع مملكة البحرين على شتي الأصعدة لاسيما على المستوي البرلماني.

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جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس الشوري البحريني والوفد المرافق له، صباح اليوم.

وأكد عبد الرازق، على أن ازدهار وتنامي العلاقات بين مصر و مملكة البحرين، يعكس عمقًا استراتيجيًا، وروابط تاريخية، وتكاملًا شاملًا بين البلدين والشعبين الشقيقين.

العلاقات المصرية البحرينية نموذجية

و أشار رئيس مجلس الشيوخ، إلي أن العلاقات المصرية البحرينية تعتبر نموذجية، وتكتسب أهمية خاصة على المستويات كافة، خصوصًا مع ما يشهدها البلدان الشقيقان من تعاونٍ ثابت، وتنسيق مشترك في جميع المجالات.

وأكد عبد الرازق، علي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، مضيفا أن المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار والتي يتشرف برئاسة مجلس الأمناء بها وتضم نخبة من القامات القضائية والقانونية في الدول العربية، تعتبر من النماذج الناجحة للعمل العربي المشترك.

ومن جانبه، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، على اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات.

وأشاد في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر الأمر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.