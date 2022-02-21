موسيماني يحاضر اللاعبين استعدادًا لمباراة المقاصة

/680742/موسيماني-يحاضر-اللاعبين-استعدادا-لمباراة-المقاصة

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم بعد ظهر اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة المقاصة في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الثلاثاء أمام نظيرة مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we