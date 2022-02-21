/680745/الحكومة-فحص-شامل-لكل-من-شارك-بإجتماع-رئيس-الوزراء-الأردنى-بعد-إعلان-إصابتع-بكورونا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأخيه الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردني عن إصابة الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا، عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع عدم ظهور أية أعراض للإصابة عليه.

تحيا مصر

إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري الذي شارك في الاجتماعات وثبتت سلبية فحوصهم

تجدر الإشارة إلى أنه عقب إعلان إيجابية فحص الدكتور بشر الخصاونة، تم إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا اليوم، وثبتت سلبية فحوصهم.

قام الناطق الرَّسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، بالاعلان عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا الاثنين، خلال وجوده في زيارة رسميَّة إلى مصر.

الحكومة الأردنية تعلن إصابة رئيس وزراءها بفيرروس كورونا

حسب تقارير إعلامية أردنية، أن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤّسه لاجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة المصريَّة المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابيَّة، مع عدم وجود أعراض مرافِقة للإصابة.

الحكومة الأردنية تعلن إصابة رئيس وزراءها بفيرروس كورونا

ولفت الناطق الرَّسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، انه تم اجراء تعديلات ببرنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسميَّة التي كانت مقرَّرة، بما فيها لقاء الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، والذي كان سيتخَّلله نقل رسالة شفويَّة من جلالة الملك عبد الله الثَّاني إلى أخيه الرَّئيس المصري.

وكشف أن رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقاً للبروتوكول الصحِّي المقرَّر.