سعفان : حل مشكلة مصرية وصرف معاشها عن زوجها المتوفي السابق عمله...

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة"هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم التي تطلب مساعدتها في صرف معاشها عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين : إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس المكتب العمالي بميلانو- إيطاليا ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل والمتابعة الدائمة والمستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، نجح المكتب في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة المذكورة "هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وتقرر صرف معاش شهري للمواطنة، وتحويل مبلغ يعادل نحو 38 ألف جنيه قيمة المعاشات المستحقة لها حتى شهر فبراير ٢٠٢٢ وذلك على حسابها البنكي في مصر .

وأضاف الملحق العمالي أنه قد تم إخطار المواطنة بذلك لمتابعة حسابها البنكي خلال مارس 2022 لحصولها على مستحقاتها، التي أبدت شكرها لوزير القوى العاملة محمد سعفان ، والسفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، ومكتب التمثيل العمالى على جهودهم فى حل مشكلة معاشها المتأخر.

وجاري المتابعة المستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" لتسوية المستحقات التأمينية لسائر الطلبات المستوفاة المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة تحويل المستحقات لذويها.