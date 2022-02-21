عاجل- السيسى: مصر ستنبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكى حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة المقبلة، فى إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيراً للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بزيارة المبعوث الأمريكى إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس أن مصر ستنبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ فى الاعتبار أولويات ومواقف كل الأطراف، لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية فى صالح دعم عمل المناخ الدولى بكل مكوناته، خصوصا ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.

من جانبه، أعرب جون كيرى عن سعادته بلقاء الرئيس مجدداً، مؤكداً ثقة الجانب الأمريكى فى قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى هذا الإطار، لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

كما أشاد المبعوث الأمريكى بما يلمسه المجتمع الدولى من جدية حقيقية من جانب الرئيس تجاه عمل المناخ الدولى، والتحول الأخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلى وكذلك الدولى من خلال مشاركة الرئيس فى قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضى، فضلاً عن المشاركة، مؤخراً، فى مؤتمر "محيط واحد" فى مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الإفريقية/ الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكداً أهمية هذه الجهود فى التعبير عن شواغل الدول النامية، خصوصا الإفريقية، فيما يتعلق بعزيز عمل المناخ بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية فى جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التى تتبناها فى هذا المجال، وفى مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائى، خصوصا أن مصر اتخذت خطوات فعالة فى سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات فى هذه المجالات، سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التى طرحتها مصر مؤخراً.