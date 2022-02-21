ضبط وإزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية أبوصير وسقارة تم رصدها مع المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومن خلال مركز ومدينة أبو النمرس.

كما أزالت 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة أعمال بناء اسطبلات خيول مخالفة بزاوية أبو مسلم بشبرامنت، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء مخالف بعقار بطريق مصنع البصل إلى جانب إزالة دور مقام بالمخالفة بعقار بعزبه صيدح بترسا، وإزالة حالتين تعد على الأراضى الزراعية بقرية الكدايه على مساحة 150 م بمركز ومدينة أطفيح.

وفى مركز ومدينة الصف تم التعامل مع 3 حالات بناء مخالف وتعد على الأراضى الزراعية إذ تم التحفظ على خلاطة خرسانة بعرب الحصار القبلية وإيقاف أعمال صب سقف خرسانة الدور الأول فوق الأرضى على مساحة 150م، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة بالمهد بناحية عرب العيايدة للدور الثانى على مساحة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم رصد حالة صب قواعد خرسانية على مساحة 60 م بمنطقة عرب أبو ساعد إذ تم التعامل فورا مع المخالفة عن طريق مصادرة المعدات المستخدمه بالصب وإزالة المخالفه فورًا ومنع استكمالها.

ونفذت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية إزالة فورية لأسوار من بلوك الحجر الجيرى على مساحة 460 م2 بقرية العجوز التابعة لقرية منديشة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.