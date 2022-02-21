/680730/مصرع-5-أشخاص-وإصابة-آخر-فى-حادث-تصادم-علي-صحراوي-إسنا-الأقصر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصابة آخر، صباح اليوم الأثنين، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل تريلا باخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بقرية النمسا التابعة لمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر.

دوت الخليج

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم أسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة" بجوار قرية النمسا بمدينة إسنا.

أنتقل لمكان الحادث

على الفور أنتقل لمكان الحادث، عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، المقدم أسلام هندي نائب مأمور المركز، والرائد أحمد حسين رئيس المباحث، والرائد أحمد قوره، والنقيب أحمد عبد القادر، والنقيب محمد سرور، معاوني مباحث المركز، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، بصحبة عدداً من سيارات إسعاف.

أسماء الضحايا

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلاً من، "عبد الرحيم صديق محمود" 33 سنة، "ياسر عرفات رضي بسطاوي" 33 سنة، "عبد الرحمن محمد علي" 23 سنة، "وليد صلاح صبري" 20 سنة، " وليد علي صديق" 19 سنة، مقيمين جميعهم بقرية الترامسة التابعة لمحافظة قنا، وأصابة سائق التريلا "وائل ماهر كامل السيد" 37 سنة مقيم ببنها، بكدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور وارتجاج ونزيف بالمخ.

أنتقل لمكان الحادث

تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، والمصاب لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.