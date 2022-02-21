/680721/تعرف-على-الصديق-المقرب-لتامر-حسني-في-فيلم-بحبك-صور

بدأ الفنان مدحت إسماعيل والمعروف بـ مدحت تيخا، تصوير مشاهده في فيلم "بحبك"، من بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، حسب الجدول الزمني الذي تم وضعه لتصوير الفيلم من قِبَل صناعه.

دوت الخليج ترصد مشاركة مدحت إسماعيل في فيلم بحبك إلى جانب الميجا ستار تامر حسني

مدحت إسماعيل أنتيم تامر حسني

يقدم الفنان مدحت إسماعيل دور الصديق المقرب، أو ما يسمى بالأنتيم لتامر حسني، ويعمل تيخا على تقديم هذا الدور بشكل مختلف عن ما قدمه من قل، حيث أن إسماعيل أعتاد على تقديم دور الأنتيم لأبطال الأفلام والمسلسلات، ولكنه أعرب عن ساعدته بالمشاركة في هذا الفيلم، لما فيه من أختلاف في السيناريو.

قصة وأحداث فيلم بحبك

تدور قصة فيلم "بحبك" بطولة تامر حسني، فى إطار كوميدي رومانسي، بطريقة ونمط جديد على السينما المصرية، كما أعتاد جمهور تامر حسني من أفلامه السابقة، حيث يحرص تامر دائمًا على تقديم الجديد.

أبطال فيلم بحبك

يتشارك في بطولة فيلم «بحبك» مجموعة مميزة من النجوم أشهرهم: الميجا ستار تامر حسني، هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ولا يزال الفيلم يضم عدد من النجوم والمواهب الشابة، ويستمر تامر حسني في تقديمه للوجوه الجديدة من خلال أعماله المختلفة، كما حدث مع هنا الزاهد بطلة هذا الفيلم، عندما قدمها لأول مرة من خلال مسلسله "فرق توقيت".

يجمع فيلم "بحبك" عدد من الجهات المنتجة، منهم: شركة سينرجي فيلمز للمنتج أحمد بدوي، شركة TH production للمنتج حسام حسني، شركة سكاي ليميت للمنتج أحمد دسوقي، ويجدر بنا ذكر أن فيلم بحبك من إخراج تامر حسني، كما قام بتأليف السيناريو والحوار.

مدحت إسماعيل في مسلسل بيت الشدة

يعمل النجم مدحت إسماعيل أيضًا، على تصوير مشاهده فى مسلسل «بيت الشدة» بطولة وفاء عامر،الذى والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل.

يتضمن كوكبة من النجوم، من بينهم: وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، مدحت إسماعيل، محسن منصور، عبير منير، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين الآخرين، سيناريو وحوار ناجي عبدالله والإخراج لوسام المدني.