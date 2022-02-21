/680722/حتى-ترتاح-الضمائر--برلماني-يطالب-بتخفيض-المدة-الانتقالية-لتحرير-عقود-الإيجارللغرض-الغير-سكني

رفض مجلس النواب مقترح النائب أحمد الشرقاوي، بتخفيض مدة الفترة الانتقالية، بقانون الإيجار للغرض غير السكني، من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وذلك لتحقيق العدالة بين من حصل على حكم قضائي فى 2019 بعد حكم المحكمة الدستورية، ومن لم يحصل عليه من المالكين.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وقال حتي تكون ضمائرنا مرتاحة، هناك قاعدة يتم تداولها غير صحيحة وهي أن كل مالك غني وكل مستاجر فقير، وهى قاعدة غير واقعية لأنها لا تنطبق على الجميع، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أصابت عين العدالة حينما قضت بتحرير عقود الايجار مع الاشخاص الاعتبارية التى لا تموت حتي يكون عقد الايجار أبدي".

تخفيض المدة الانتقالية لتحرير عقود الإيجارللغرض الغير سكني

وأضاف : لدينا ملاك فقراء والقانون سيغير من أحوالهم المعيشية والأقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب أن نحسب الخمس سنوات من 2019 و تكون 3 سنوات وليس 5 سنوات بسبب تداعيات كورونا.

وعلق المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية،أن الحكومة عندما أعدت المشروع رأت الـ 5 سنوات مدة كافية لغير الغرض السكني خاصة أن هناك مصالح حكومية ومدارس ومستشفيات، وتستهدف الحكومة من تلك المدة توفير أماكن بديلة لتلك الجهات.

وأضاف الإيجار سيزيد فى أول سنة 5 أضعاف وبعد ذلك سيل إلى 15% .