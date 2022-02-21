/680719/محمود-قاسم-هل-الحكومة-قادرة-على-توفير-المساكن-قبل-الخوض-في-قانون-الإيجار-القديم

صرح النائب محمود قاسم بأن اقتحام الحكومة لملف الإيجارات محمود، ولكن إن تمكنت الحكومة من تحقيق العدل، متسائلا: هناك طبيعة بين المؤجر والمستأجر، كيف تستطيع الحكومة تحقيق التوازن فيها، قبل أن يؤكد على أن هناك ضرر للملاك حاليا، ولكن القطاع العريض للمستأجرين بالملايين.

توفير المساكن

استطرد بعدها قاسم خلال الجلسة العامة، علينا التأكد من أن الحكومة قادرة على توفير مساكن لمستأجرين في حال كان هناك احتمالية لتعرض أسرة أو فرد للطرد من مسكنه، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع للغاية، وتأخذ الحكومة كامل وقتها قبل أن تخوض في هذا الملف الشائك.

وأردف بعدها النائب عن حزب مستقبل وطن: نرجو ألا يكون هناك تصدير حكومي للمشكلات في الشارع، وأن يتم الالتزام بأوسع أشكال الحوار المجتمعي.

اختتم النائب عن محافظة الأسكندرية: نريد أن نصل للموائمة والموازنة بين الملاك والمستأجرين، خاصة أننا نعيش في مبادرة "حياة كريمة" ولم تسبقها أية مبادرات من هذا النوع، وأنه امتثالا لهذه المبادرة يجب أن يكون إحداث التوازن وعدم الإضرار بالمواطنين في الحسبان، خاصة أن هذه الأسئلة تثار في الشارع حاليا.

زعيم الأغلبية

وكان قبلها قد طالب زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد خلال مناقشة تعديلات قانون الايجار الغير سكني إضافة كلمة "بعض" قبل كلمة الإجراءات، ليصبح "مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض" الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.