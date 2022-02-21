النائبة ميرفت عازر بمشروع قانون الإيجار القديم لغير غرض السكنى«يحقق العدالة وتأخر كثيرا»

/680718/النائبة-ميرفت-عازر-بمشروع-قانون-الإيجار-القديم-لغير-غرض-السكنىيحقق-العدالة-وتأخر-كثيرا

قدمت النائبة ميرفنت عازر عضو مجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة للجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكنى.

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جاء ذلك خلال كلمة لها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكنى.

وأضافت عازر: مشروع القانون تأخر كثيرا كما أنه ملف شائك، مؤكدا أن القانون سيحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر كما أنه يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، معلنة موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

قانون الإيجار القديم لغير غرض السكنى

مشروع القانون يهدف إلي تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.