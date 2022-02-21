/680716/استاذ-اوبئة-مصر-لديها-تكنولوجيا-طبية-قديمة-والفترة-القادمة-مليئة-بتحديات-تصنيع-اللقاحات

قال دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئة فى لقاء على القناة الاولى فى برنامج "صباح الخير يا مصر" ان مصر اختيرت من ضمن 6 دول لنقل تكنولوجيا الصيدلانية من بلد المنشا الى البلاد الست، موضحا ان نقل التكنولوجيا تعنى انتاج المنتج كما ينتج فى المصنع الام وهذا يحتاج الى موارد بشرية مدربة وموارد مالية وتكنولوجية والايات تصنيع مشابه لمصنع الام.

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واضاف عنان ان مصر لديها نقل تكنولوجيا طبية قديم وقال:"احنا عندنا الكلام ده بيحصل كتير من عشرات السنين وبيحصل مع فايزر، موضحا ان مصر اكبر دولة منتجة للدواء فى افريقيا واكبر دولة مصدرة للدواء فى افريقيا فضلا عن توافر اليات انتاج الادوية البسيطة والادوية البيولوجية ,واكد على ان مصر مهيئة لنقل وتصنيع التكنولوجيا.

استاذ اوبئة: مصر لديها تكنولوجيا طبية قديمة.. والفترة القادمة مليئة بتحديات تصنيع اللقاحات

واكد عنان على أن كل تلك المقومات ساهمت في وضع مصر بالأولوية لنقل التكنولوجيا الدوائية ، وهي تتطلب من سنتين لـ 3 سنوات.

واضاف ان الفترة القادمة ستشهد تحديات كبيرة فى موضوع تصنيع اللقاحات فى افريقيا ومحاولة التقليل من تحور الفيروس ,مضيفا