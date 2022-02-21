/680704/حنان-ترك-تشارك-الجمهور-احتفالها-بعيد-زواجها-صور

احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد زواجها الذي حلت ذكراه مساء أمس الأحد الموافق 20 من شهر فبراير، وحرصت الفنانة على مشاركة صور احتفالها مع الجمهور.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد زواجها

وظهرت حنان ترك في مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي من خلال خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بجانب زوجها وأمامهم قطعة بسيطة من الجاتوه وشمعة وشيكولاتة كتب عليها: «ذكرى سعيدة».

حنان ترك وإصابتها بفيروس كورونا

يذكر أنه منذ أيام ليست بالقليلة، ضرب فيروس كورونا أسرة الفنانة حنان ترك بأكملها واعنت عن ذلك النبأ من خلال حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏الحمدلله علي أقدار الله ...اسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كرونا".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها متمنين لهم الشفاء العاجل، فكتب أحدهما: ‏"‎ربنا يمن عليكم بالشفاء العاجل.. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفى انت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك، يارب اشفيكى وكل مرضى الكورونا يارب"، " ‏‎يا حبيبتي الف مليون سلامة عليكم ربنا يشفيكم و يعافيكم ياااارب.. إن شاء الله تقوموا بالف سلامة ياااااااارب العالمين".

وبعدها باسبوعين أعلنت حنان ترك تعافيها، فكتبت: « «الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كرونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان».

سبب ارتداء حنان ترك للحجاب

الجدير بالذكر أنه ظلت الفنانة حنان ترك في صراع مع نفسها لشهور طويلة، بعد وفاة زميلها علاء ولي الدين، حدثًا جللا في حياتها، حيث كانت تشاركه آخر فِلمه الذي لم يكتمل «عربي تعريفة»، وكانت تفكر طوال الوقت فيه كيف كان معها في لحظة وكيف رحل هكذا دون أي أسباب، وظلت في حيرة من أمرها حتى اتخذت قرار الاعتزال الأول وارتدت الحجاب في عام 2006.

وعادت مجددًا للفن، لتلعب بطولة مسلسل «أولاد الشوارع»، وهو أول مسلسلاتها وهي مرتدية الحجاب، لتقرر الاعتزال النهائي في 2012، أعلنته من خلال اتصال هاتفي مع برنامج أنا والعسل بعدما قدمت مسلسل أخت تريز رمضان.