/680692/لمتابعة-أعمال-حياة-كريمة-محافظ-الغربية-يواصل-جولاته-الاستكشافية-بكفر-الزيات

تفقدالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من المشروعات وقطع الأراضي المقترحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر الزيات والذي تم إضافته حديثاً إلى المبادرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب والنائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ.

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وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية في قرية أبو الغار (مدرسة الطالبية للتعليم الأساسي، الجمعية الزراعية، مركز الشباب، الوحدة البيطرية، الوحدة المحلية، مدرسة الشهيد علي عبد الرسول، الشهيد محمد حمدي عاشور، مدرسة بهي الدين الإعدادية بنين، مدرسة أبو الغار الابتدائية، محطة المياه، ترعة قصر نصر الدين.

قرية منشأة الكردي

وزار المحافظ في قرية منشأة الكردي (مركز شباب، محطة المياه، الوحدة الصحية، مدرسة شهداء منشأة الكردي)، كما تفقد في قرية كفر ديما ترعة بحر سيف، توسيع مدخل القرية، مدرسة كفر ديما الابتدائية والوحدة الصحية.

واختتمت الجولة بتفقد قرية الدلجمون ترعة الباجورية، مركز الشباب، الوحدة المحلية، مدرسة محمد علي، مدرسة الشهيد مرسي العباسي، محطة المياه، الجمعية الزراعية، مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، الوحدة الصحية، معاينة قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات .

بقرى مركز كفر الزيات ستشهد طفرة من خلال تنفيذ المشروعات المتنوعة

يذكر أن أكثر من ٤٠٠ ألف نسمة بقرى مركز كفر الزيات ستشهد طفرة من خلال تنفيذ المشروعات المتنوعة في ١٨ قطاع تشمل إدخال خدمات (الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الاتصالات) إلى جانب (رصف الطرق، إنشاء الكباري، بناء مجمعات زراعية وبيطرية، إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف) وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل ٦ وحدات محلية تضم ٣٧ قرية و ٩٣ عزبة وتابع.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ممدوح هجرس، علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المهندس عبد السلام جابر مدير مديرية الري، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ هاني النمش نائب رئيس المدينة.