/680690/موعد-وحكام-مباراة-بيراميدز-والصفاقسي-في-الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، صياح اليوم الإثنين، موعد مباراة بيراميدز والصفاقسي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحكم اللقاء.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد ٢٧ فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسةمساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من البطولة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مغربي، بقيادة الحكم عادل زوريق، ويعاونه ذكريا برنسي المساعد الأول، وعبد الصمد أبورتيني المساعد الثاني، وكريم صبري الحكم الرابع.

حقق بيراميدز الفوز على زاناكو بثنائية نظيفة خارج ملعبه، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبعد فوز بيراميدز خارج ملعبه على زاناكو، أصبح الفريق يتمتع بسجل فوز مميز خارج دياره، كما اصبح بمتلك رقم هو الفريق الوحيد في فريقيا الذي يمتلكه.

حيث أن بيراميدز خاض في الكونفدرالية خارج ملعبه "١٨" مباراة حقق الفوز في "١٣" مباراة بواقع "٧٢٪" من المباريات، ولا يوجد أي فريق داخل أفريقيا حقق مثل هذا نسبة الفوز.

وظهر فاجري مهاجم بيراميدز الجديد بشكل رائع وأستطاع أن يقود الفريق ويسجل هدفين، ليثبت أقدامه في التشكيل الأساسي لدى إيهاب جلال، اغلذي طلب التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

تألق فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الجديد، خلال مباراة فريقه أمام زاناكو الزامبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وقاد المهاجم الجنوب إفريقي، بيراميدز للفوز بثنائية وهو من سجل الهدفين، وكان يعاني الفريق السماوي من مركز المهاجم الصريح، حيث لم يستقر إيهاب جلال على من يشغل تلك المركز خلال المباريات السابقة

ولكن بعد تألق فاجري في المباريات التي خاضها مع بيراميدز، يثبت اقدامه بنسبة كبيرة ليكون مهاجم الفريق الأساسي خلال الفترة القادمة