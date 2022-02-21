/680689/وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-يتابع-انتظام-العملية-التعليمية-بالمدارس

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام العملية التعليمية، ب 2244 مدرسة بكافة المراحل التعليمية الابتدائي والاعدادي والثانوي العام والفني، اليوم الاثنين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، موجها بسرعة تسليم الطلاب الكتب، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

دوت الخليج

وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الإثتين، عدداً من المدارس، وتابع انتظام العملية التعليمية بها، وافتتح معرض ننتائج عام 2022 للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعه لجميع الإدارات التعليمية بمركز الإبداع والابتكار بكفر الشيخ ، وتابع ورش العمل لطلاب مدارس التعليم العام للمراحل الثلاث وطلاب التربية الخاصة.

أعمال الطلاب أثناء العمل على أرض الواقع

وأثنى وكيل الوزارة، على أعمال الطلاب أثناء العمل على أرض الواقع، وناقشهم في أعمالهم خلال ورشة ضمن فعاليات المعرض، وكرم الطلاب مشيداً بأعمالهم.