/680688/بعد-تصريحها-معنديش-مشكلة-أكون-سنجل-مازر-قمر-تفاجىء-الجمهور-بالكشف-عن-هوية-والد-ابنتها

أحدثت المطربة قمر ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في الساعات القليلة الماضية، بعد أن فاجأت الجمهور بكشف هوية ابنتها، إذ أنه اتهمها العديد بأنها أنجبت ابنتها بدون زواج رسمي.

دوت الخليج يرصد هوية والد ابنة المطربة قمر

ونشرت قمر عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لجواز سفر ابنتها الثانية لونا ظهر به اسم والدها مهدي غندور، لتحسم الجدل وتبرأ نفسها من كل هذه الاتهامات، إذ علقت عليها موضحة: «هنيئا للمظلوم اللي عند ربه بريء، لكل من كتب عني كلام غير لائق حول ابنتي وأنها دون أب معروف.. هذا جواز سفر ابنتي الأمريكي وهذا اسم والدها أتمنى أن ينشغل كل شخص بنفسه .. لونا مهدي الغندور.. الله يبعتلك أيام حلوة».

قمر تحدث ضجة بابنتها لونا وتصريحاتها عن السنجل مازر

الجدير بالذكر، أن لونا كانت قد وضعت والدتها قمر في مرمى الإنتقادات الاذعة منذ أن كشفت عن حملها للجمهور، وبدأ يتسائل عن والد الطفل، لتفجر قمر تصريحات جريئة وغاضبة مؤكدة على أنها لا مانع لها بأن تكون «سنجل مازر»، فكتب عبر خاصية استوري بموقع انستجرام: «بتسألوا مين أبو الطفل ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكن حياتي خط أحمر، ومين انتو عشان تحللوا وتحرموا، أنا معنديش مشكلة أكون سينجل مازر، بعدما يتخلى الرجل عن مسئولياته».

وعادت قمر تثير الجدل مرة أخرى بنشر صور وفيديوهات اجمعها بابنتها لونا في مراحل عمرها المختلفة، ليعيد الجمهور هجومه لها متسائلين عن والد الطفلة، وربما شعرت قمر بأنها من حق الطفلة أن تعرف والدها وينشر العالم من هو أباها الحقيقي، لتكشف ذلك في الساعات القليلة الماضية عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

معلومات حول المطربة قمر

قمر هي مغنية لبنانية ولدت في مدينة طرابلس من أسرة مسلمة، اشتهرت بجمالها وبعد إطلاق أغنيتها الأولى «ناره بتحرقني» واستمرت بمسيرتها الفنية حتى أطلقت ألبومها «حلوة».

لعبت دور البطولة في الفيلم المصري حصل خير. ومؤخرا قامت بعمل أغنية فيديو كليب تحت عنوان كيس ماي ليبس الذي ظهرت فيه بشكل مثير للجدل من حيث كلمات الأغنية ولقطات الفيديو المصورة المثيرة بحسب وسائل إعلام مختلفة.