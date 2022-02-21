إزالة 36 تعد على الأراضى الزراعية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالاستمرار فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى.





وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 35 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية بنى غنى التابعة للمركز، بهدف القضاء على كل أشكال التعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحفاظ على الرقعة الزراعية. كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المهد بقرية بنى حرام.

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