عاجل- الرئيس السيسى يستقبل المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ

جدة - نرمين السيد - ودشن وزير الخارجية سامح شكرى والمبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ جون كيرى اليوم الاثنين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المعنية بالمناخ. وأعلن ذلك الوزير شكرى خلال الإحاطة الصحفية مع المبعوث الأمريكى فى ختام المباحثات التى عقدت صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية. وقال شكرى إنه تم الاتفاق على تأسيس هذه المجموعة خلال جولة الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة العام الماضى، مرحبا بالمبعوث الأمريكى خلال زيارته الثانية إلى القاهرة منذ توليه مهام منصبه الحالى.

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