/680676/تعليم-دمياط-يكرم-المعلمين-المشاركين-في-مبادرة-درس-مميز-بالمجان

تفقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، انتظام العملية التعليمية بمدرسة كفر البطيخ الاعدادية بنات بإدارة كفر البطيخ التعليمية.

دوت الخليج

وخلال طابور الصباح بالمدرسة، كرم وكيل الوزارة، المعلمين المشاركين في مبادرة "درس مميز بالمجان" والتي اقيمت تحت رعاية منال عوض، محافظ دمياط، إيماناً بأهمية الدور الاجتماعي في دعم الطلاب الراغبين في تحصيل المعرفه والمعلومات ورغبة المعلمين المشاركين لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور في مختلف المواد الدراسية.

انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة

كما تفقد مديرو عموم المديرية ومديرو المتابعة الميدانية والإدارات التعليمية، انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وحث الطلاب على أهمية الحضور والانضباط لتحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسي، مؤكدين على تفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية داخل المدرسة، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم.

تواجد كافة القيادات التعليمية وأعضاء المتابعة الميدانية

وأكد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تواجد كافة القيادات التعليمية وأعضاء المتابعة الميدانية وهيئة التدريس بمختلف المدارس لخدمة جميع الطلبة والتلاميذ، وتوجه الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة إلى مدارسهم التي تعمل بنظام الفترتين صباحي، مسائي.

مدارس المحافظة تم تجهيزها لاستقبال النصف الثاني من العام الدراسي

وأضاف وكيل الوزارة، أن جميع مدارس المحافظة تم تجهيزها لاستقبال النصف الثاني من العام الدراسي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.