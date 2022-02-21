/680670/تحصين-170-رأس-ماشية-ضد-مرضى-الجلد-العقدى-بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الاثنين، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الإثنين، 170 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية التى تستمر حتى مطلع شهر مارس القادم.

دوت الخليج وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 140 ألف حيوان من " الأبقار"، و50 ألف من " الضأن"، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة. حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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