/680665/محافظ-كفر-الشيخ-يصدر-حركة-محليات-محدودة-لـ3-رؤساء-مدن

أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، قرار بشأن حركة محليات محدودة لعدد من رؤساء مدن المحافظة، ويأتى هذا فى إطار حرص المحافظ بالارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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واوضح محافظ كفرالشيخ، ان الحركة شملت قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتعيين حسام عبدالسلام محمد الشيخ، رئيس حى الجمرك بمحافظة الاسكندرية، للعمل رئيساً لمركز ومدينة فوه.

رئيس مركز ومدينة فوه

وأشار المحافظ إلي أن الحركة شملت ايضاً تكليف كلاً من وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، للعمل رئيساً لمدينة برج البرلس، وأيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، للعمل رئيساً لمدينة مسير.

الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم

يذكر أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً اياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأي مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.