ما حقيقة اعتزال الفنانة رغدة.. هل اردتدت الحجاب؟

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تصدرت الفنانة السورية رغدة مؤشرات الاكثر بحثا على مواقع البحث الشهير جوجل، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اسمها في الساعات القليلة الماضية، متسائلين حول هل الفنانة رغدة اعتزلت، وما حقيقة ارتدائها للحجاب.

دوت الخليج يرصد حقيقة اعتزال الفنانة رغدة عن الفن وارتدائها الحجاب

أتت التساؤلات حول حقيقة اعتزال الفنانة رغدة في ظل غياب الفنانة عن الساحة الفنية، وظهورها في صورة مفاجأة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي مرتدية الحجاب، مؤكدة على أنها قررت تكريس حياتها لله وعبادته فقط

حقيقة ارتداء رغدة الحجاب

لكن في اليوم التالي، حسمت الفنانة رغدة الجدل حول تساؤلات الجمهور حول ارتدائها للحجاب، فنشرت صورة لها بشعرها وهي على شاطيء البحر مع كلبيها، وعلقت عليها قائلة: ««من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزالا للحياة ومرها ، فلولا المر لما عرفنا طعم الحلو».

هل اعتزلت الفنانة رغدة؟

ولكن بقى السؤال، هل الفنانة رغدة اعتزلت، لتصرح الفنانة في إحدى حوراتها الصحفية بأنها لم تتخذ قرار اعتزال الفن حتى الان، وأن تغيبها عن الأعمال الفنية بسبب تخوفها الشديد من فيروس كورونا المستجد الذي ضرب الوسط الفني في السنوات القليلة الماضية ولازال يعاني العالم منه الان بمراحله المتجددة والمستمرة، مشيرة إلى أنه بمجرد انتهاء تلك الذورة ستبدأ بقراءة السيناريوهات التي تعرض عليها والرجوع لنشاطها الفني من جديد.

آخر ظهور للفنانة رغدة على الساحة الفنية

وكان آخر ظهور للفنانة رغدة على الساحة الفنية، قبل تساؤلات الجمهور حول هل الفنانة رغدة اعتزلت أم لا، في سنة 2019 حيث شاركت في مسلسل بعنوان «الضاهر»، أما كل من أحمد التهامي، محمد فؤاد، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، كريم كوجاك، ويعد مسلسل الضاهر من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

وظهرت الفنانة رغدة قبلها في مسلسل «الشك» والذي خاضت بطولته بجانب كلا من مى عز الدين حسين فهمى، ريم البارودي، نضال الشافعي، مما يوحي بأن نشاطها الفني لازال مستمر ويثبت حقيقة تصريحاته بأن اعتزال الفنانة رغدة ليس إلا أنباء كاذبة.

معلومات حول الفنانة رغدة

الفنانة رغدة ممثلة سورية لأب سوري وأم مصرية، بدأت نشاطها الفني بدولة سوريا ولكنها انتقلت لمصر، لتكون انطلاقة كبيرة لها في عالم السينما فشاركت في عدد من الأفلام بجانب كبار النجوم المصرين منهم الفنان حسين فهمي، والفنان أحمد زكي والفنان عادل إمام التي شركتها في مسرحية.

وكانت من أشهر أعمالها الفنية داخل مصر هي «استاكوزا، رغبات، 85 جنايات، الإمبراطور، كابوريا، عيون الصقر، فتاة من إسرائيل، خيوط العنكبوت، بناتنا في الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللي باع الشمس».