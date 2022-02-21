/680661/تداول-2114-طن-بضائع-و-335-شاحنة-بمواني-البحر-الاحمر

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 2114 طن بضائع عامة ومتنوعة و 335 شاحنة و 8 سيارة ملاكي .

دوت الخليج حيث شملت حركة الصادرات تداول 1276 طن بضائع عامة ومتنوعة 278 شاحنة و 8 ملاكي . كما شملت حركة الواردات تداول 838 طن بضائع عامة ومتنوعة 57 شاحنة ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ . السفينة MERCURY G فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة MERCURY G فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 96 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 130 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة FUAT PUY فارغة متجهة الي عرض البحر. كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة بريدج حيث تم استقبال 57 شاحنة بحمولة 838 طن بضائع عامة وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1276 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.

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